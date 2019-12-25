Финансист Переславский: объявление Запада о дефолте в России станет ложным

Эксперт считает, что у страны есть средства для обслуживания госдолга.

Российский финансист Николай Переславский заявил, что объявление Запада о дефолте в России станет ложным. Соответствующее мнение эксперт из департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute высказал в интервью для информационного агентства "Прайм". Аналитик отметил, что заверения европейских государств не будут соответствовать действительности, так как Москва имеет денежные средства для обслуживания внешнего долга. Он напомнил о том, что Запад блокирует все возможности платежей.

Это событие не отразится даже на курсе рубля, поскольку он сейчас контролируется государством и удерживается комфортным для всех сторон — и граждан, и импортеров, и экспортеров. Николай Переславский, эксперт

Аналитик подчеркнул, что история с якобы грядущим дефлотом в России на самом деле является очередным способом давления на РФ. При этом в реальности этот метод никак не скажется на жизни обычных россиян, курсе рубля. Эксперт уточнил, что национальная валюта страны сейчас регулируется государством и удерживается на комфортным для всех сторон уровне.

Псаки: США ставят Россию перед выбором между дефолтом и тратой валютных резервов.

Фото: Piter.tv