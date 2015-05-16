Псаки: США ставят Россию перед выбором между дефолтом и тратой валютных резервов

В Белом доме рассказали о о том, какого результата добивается администрация США в политике против РФ.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки заявила о том, что США ставят Россию перед выбором между дефолтом и тратой оставшихся у государства валютных резервов. Соответствующее заявление чиновница сделала перед журналистами в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне.

У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить ценные долларовые резервы или объявить дефолт. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Пресс-секретарю Белого дома представителями прессы был также задан вопрос о том, имеется ли у американских властей какая-либо оценка того момента, за какой срок можно было бы ожидать российский дефолт. Джен Псаки заметила, что не может назвать такие данные. Она заметила, что вопрос отчасти зависит от решения российских властей.

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Фото и видео: Белый дом