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Салливан предположил, что конфликт на Украине продлится месяцы или дольше
Сегодня, 8:15
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Салливан предположил, что конфликт на Украине продлится месяцы или дольше

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В Белом доме прогнозируют затяжной характер новой фазы спецоперации РФ на Украине.

Советник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан предположил, что конфликт на Украине продлится месяцы или даже дольше. Таким мнением специалист поделился в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. Эксперт рассказал о возможном проведении новой фазы специальной военной операции России на территории соседнего государства. В США полагают, что она будет носить затяжной характер.

Следующая фаза может измеряться месяцами или дольше.

Джейк Салливан, представитель Белого дома

Напомним, что РФ начала проводить специальную военную операцию на Украине утром 24 февраля.лидер страны Владимир Путин назвал ее целью защиту граждан Донбасса, которые на протяжении восьми лет страдали от киевского режима. Глава РФ уточнил, что Минобороны России проведет "демилитаризацию и денацификацию Украины".

Псаки рассказала о позиции Белого дома по переговорам РФ и Украины.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, джейк салливан
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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