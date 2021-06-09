Псаки рассказала о позиции Белого дома по переговорам РФ и Украины

В США поддерживают Киев, пытаясь усилить его переговорную позицию с РФ.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки заявила о том, что Украина должна сама решать, на какой исход переговоров с российской стороной готова согласиться. Соответствующее заявление чиновница сделала во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. Корреспонденты хотели узнать у чиновницы о том, могут ли в Белом доме признать приемлемым решение Киева, при котором страна лишится контроля над частью восточной территории. В СМИ добавили, что альтернативой может быть сохранение текущих государственных границ государства.

Самим украинцам и украинским лидерам предстоит решать, как в данном случае выглядит дипломатический выход из ситуации, к каким дискуссиям и каким переговорам они готовы. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

По мнению Псаки, роль США заключается в том, чтобы поддерживать киевский режим,а также усиливать переговорную позицию Украины. В частности, речь идет об экономической и военной поддержке государства. В Белом доме подчеркнули, что поддерживают страну, но не станут заранее предопределять результат переговоров с Москвой.

Псаки: США будут добиваться приостановки членства РФ в Совете ООН по правам человека.

Фото и видео: Белый дом

