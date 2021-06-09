Псаки: США будут добиваться приостановки членства РФ в Совете ООН по правам человека

В Белом доме рассказали о поручении для постпреда США Линды Томас-Гринфилд.

Американский постоянный представитель при ООН будет добиваться приостановки членства России в Совете ООН по правам человека (СПЧ) по распоряжению президента Джо Байдена. такими сведениями с журналистами во время регулярного брифинга в Вашингтоне поделилась официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Она утвердительно ответила на вопрос прессы о том, давал ли лидер страны подобное указание Линде Томас-Гринфилд.

Да…Президент …. считает, что это нелепо для России - быть членом СПЧ…Постпред говорила об этом сегодня, и она …. продолжит выступать за это. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Чиновницу журналисты также спросили о том, почему США не предпочли добиваться "перманентного исключения" России из СПЧ ООН. Псаки посоветовала обратиться лично к Томас-Гринфилд за разъяснениями. Чиновница полагает, что исключение страны стало бы следующим шагом в ведущемся процессе.

Белый дом заявил, что поддерживает слова Байдена о непричастности его сына к коррупции.

Фото и видео: Белый дом