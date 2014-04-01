Белый дом заявил, что поддерживает слова Байдена о непричастности его сына к коррупции

Кейт Бедингфилд считает слова президента США о Хантере Байдене правдивыми.

Белый дом заявил, что поддерживает слова американского президента Джо Байдена о непричастности его сына к коррупции. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в администрации сделала директор по коммуникациям Кейт Бедингфилд. Чиновница прокомментировала публикацию местного издания The Washington Post. В материале авторы рассказали о том, что предположительно Хантер Байден получил около пяти миллионов долларов США от китайской энергетической компании CEFC. Также его подозревают в сомнительной деятельности на территории Украины.

Представители прессы хотели узнать у Кейт Бедингфилд о том, поддерживает ли официально Белый дом высказывания главы государства, который ранее отрицал какие-либо совершенные коррупционные сделки или получение прибыли Хантером в Китае или Украине. Заверения были ды политиком в 2020 году во время дебатов на пост президента.

Мы в полной мере поддерживаем высказывания президента…Как вы знаете, я не говорю от лица Хантера Байдена. Больше я ничего не могу сказать по этому поводу…Мне нечего добавить по этому вопросу. Кейт Бедингфилд, представитель Белого дома

Напомним, что 31 марта республиканцы в Комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США потребовали от Вашингтона раскрыть данные о сомнительных деловых связях Хантера Байдена в России и на Украине.

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Фото и видео: Белый дом