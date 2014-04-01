В США заявили о поддержке отказа Запада платить в рублях за газ

Кейт Бедингфилд рассказала о том, что национальную валюту РФ нельзя считать мерилом экономики.

В США заявили о поддержке отказа других стран Запада платить в рублях за поставки российского природного газа. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами при американской администрации Джо Байдена в Вашингтоне сделала директор по коммуникациям Кейт Бедингфилд. Чиновница заметила, что считает введенные западные санкции эффективным давлением на российскую экономику.

Да. Полагаю, канцлер ФРГ четко заявил, что контракты существует такими, какие они есть, изменений там не будет. Кейт Бедингфилд, представитель Белого дома

По мнению Кейт Бедингфилд, в первые несколько дней после начала конфликта на Украине рубль был заслуживающим доверия мерой состояния российской экономики. Однако из-за якобы введенных искусственных мер влияния ЦБ РФ и кабинета министров, так считать больше нельзя.

Белый дом заявил об искусственном накачивании рубля Центробанком и правительством России.

Фото и видео: Белый дом

