Белый дом заявил об искусственном накачивании рубля Центробанком и правительством России

Кейт Бедингфилд не доверяет курсы рубля как адекватному индикатору состояния российской экономики.

Белый дом заявил об искусственном накачивании рубля Центральным банком и правительством России. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне с журналистами в американской администрации при президенте Джо Байдене сделала директор по коммуникациям Кейт Бедингфилд. Чиновница полагает, что введенные Западом санкции в отношении РФ работают. Спикер видит на территории РФ "драматическую" инфляцию, при которой инвесторы отказываются от новых вливаний в экономическую систему. По словам представительницы Белого дома, курс рубля нельзя больше называть адекватным индикатором для понимания состояния экономики.

Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством РФ. Кейт Бедингфилд, представитель Белого дома

Напомним, что 31 марта стал четвертым по счету днем, когда национальная валюта России стала расти по отношению к курсу американского доллара и евро. За март иностранные валюты подешевели более чем на 12% - до уровня в 83,2 и 92,5 рубля соответственно. Такими сведениями располагает Московская торговая биржа. А 10 марта доллар и евро обновили свои исторические максимумы. Их стоимость на бирже поднималась на 121,53 и 132,42 рубля.

Белый дом ответил на вопрос о планах провести разговор Путина и Байдена.

Фото и видео: Белый дом