Белый дом ответил на вопрос о планах провести разговор Путина и Байдена

Кейт Бедингфилд не видит возможности говорить напрямую президенту США с лидером РФ сейчас.

Белый дом ответил на вопрос о планах провести разговор Владимира Путина и Джо Байдена. В рамках регулярного брифинга с журналистами в американской администрации при президенте Джо Байдене директор по вопросам коммуникаций Кейт Бедингфилд оценила вероятность нового раунда встречи на высшем уровне между российским и американским лидерами. По мнению чиновницы, для начала должна произойти деэскалация конфликта вокруг Украины.

Сейчас нет. Мы ясно дали понять, что возвращение к дипломатии на этом уровне требует серьезной демонстрации со стороны России значительной деэскалации. Кейт Бедингфилд, представитель Белого дома

Американка добавила прессе, что на данный момент такой деэскалации в европейском регионе Вашингтон не наблюдает.

Белый дом прокомментировал призыв Трампа к Путину обнародовать данные о сыне Байдена.

Фото и видео: Белый дом

