Стражи порядка задержали вандалов, повредивших инсталляцию Zamestim

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге задержали хулиганов, которые сломали одну из букв инсталляции Zamestim. Об этом сообщили на портале 78.ru.

На Малой Конюшенной в ночь на 27 апреля неизвестные повредили арт-объект. Полицейские уже задержали нарушителей. Подозреваемыми оказались пятеро молодых людей. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что инсталляцию ZAMESTIM установили без согласований. В КГА сообщили, что согласно нормативным актам, размещение подобного объекта благоустройство должно быть согласовано с комитетом.

Ранее на Piter.tv: с 1 мая в Петербурге начнет курсировать вечерний ретротрамвай.

Фото: Piter.tv