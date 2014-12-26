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Стражи порядка задержали вандалов, повредивших инсталляцию Zamestim
Сегодня, 11:23
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Стражи порядка задержали вандалов, повредивших инсталляцию Zamestim

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На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге задержали хулиганов, которые сломали одну из букв инсталляции Zamestim. Об этом сообщили на портале 78.ru.

На Малой Конюшенной в ночь на 27 апреля неизвестные повредили арт-объект. Полицейские уже задержали нарушителей. Подозреваемыми оказались пятеро молодых людей. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что инсталляцию ZAMESTIM установили без согласований. В КГА сообщили, что согласно нормативным актам, размещение подобного объекта благоустройство должно быть согласовано с комитетом.

Ранее на Piter.tv: с 1 мая в Петербурге начнет курсировать вечерний ретротрамвай.

Фото: Piter.tv

Теги: вандалы, заместим инсталляция, инсталляция, полиция
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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