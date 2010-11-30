С 1 мая в Петербурге начнет курсировать вечерний ретротрамвай

Остановка, на которой желающие могут сесть в транспортное средство, находится около ворот Василеостровского трамвайного парка на Среднем проспекте В.О.

В Северной столице с 1 мая можно будет увидеть ретротрамвай. "Первый туристический" маршрут будет курсировать по городу каждый вечер. Жители Петербурга смогут прокатиться на реплике ЛМ-33. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

Уже завтра запустят четыре рейса. Первый отправится в дорогу в 19:00. Он пройдет через шесть мостов, а его пассажиры увидят из окон свыше 500 достопримечательностей города. Остановка, на которой желающие могут сесть в транспортное средство, находится около ворот Василеостровского трамвайного парка на Среднем проспекте В.О.

Ранее на Piter.tv: стал известен график работы петербургского общественного транспорта на майские праздники.

Фото: Телеграм / Горэлектротранс