Генпрокуратура зафиксировала системные нарушения в работе мусорной реформы. Об этом заявил представитель надзорного органа Игорь Краснов.
Представитель надзорного органа подчеркнул, что также субъекты РФ столкнулись с трудностями при переходе на новые формы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Многие полигоны в стране не соответствуют санитарным нормам.
О состоянии законности в данной сфере проинформированы президент и председатель правительства.
- Игорь Краснов, генпрокурор РФ
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что заявки на электронное голосование по поправкам в Конституцию подали почти 700 тыс. человек.
Видео: council.gov.ru
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