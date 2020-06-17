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Генпрокуратура зафиксировала системные нарушения в работе мусорной реформы

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Краснов заявил, что в нескольких регионах операторы не в силах обеспечить своевременный вывоз отходов и ликвидировать несанкционированные свалки.

Генпрокуратура зафиксировала системные нарушения в работе мусорной реформы. Об этом заявил представитель надзорного органа Игорь Краснов.

Представитель надзорного органа подчеркнул, что также субъекты РФ столкнулись с трудностями при переходе на новые формы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Многие полигоны в стране не соответствуют санитарным нормам.

О состоянии законности в данной сфере проинформированы президент и председатель правительства.

- Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что заявки на электронное голосование по поправкам в Конституцию подали почти 700 тыс. человек.

Видео: council.gov.ru

Теги: генпрокурор рф, игорь краснов, мусорная реформа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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