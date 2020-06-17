Краснов заявил, что в нескольких регионах операторы не в силах обеспечить своевременный вывоз отходов и ликвидировать несанкционированные свалки.

Генпрокуратура зафиксировала системные нарушения в работе мусорной реформы. Об этом заявил представитель надзорного органа Игорь Краснов.

Представитель надзорного органа подчеркнул, что также субъекты РФ столкнулись с трудностями при переходе на новые формы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Многие полигоны в стране не соответствуют санитарным нормам.

О состоянии законности в данной сфере проинформированы президент и председатель правительства. - Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что заявки на электронное голосование по поправкам в Конституцию подали почти 700 тыс. человек.

Видео: council.gov.ru