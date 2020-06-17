Онлайн-голосование пройдёт в Нижегородской области и в Москве.

Заявки на электронное голосование по поправкам в Конституцию подали почти 700 тыс. человек. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте ЦИК.

По состоянию на 15 июня, ЦИК зафиксировал 680 682 заявок. Среди них – 640 942 поступило от москвичей, 39 740 – от жителей Нижегородской области. Представители ЦИК напоминают, что для участия в электронном голосовании необходимо подать заявку через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) или портал государственных и муниципальных услуг города Москвы.

Напомним, что онлайн-голосование начнётся 25 июня в 10:00 на специально созданном портале.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что центральные улицы Москвы перекроют из-за подготовки и проведения парада Победы.

Видео: Youtube/ЦИК России