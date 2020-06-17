Перекрытия будут сняты по мере прохождения военной техники.

Центральные улицы Москвы перекроют из-за подготовки и проведения парада Победы. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения столицы.

Столица готовится к проведению репетиций торжественного мероприятия. Проведение парада Победы запланировано на 24 июня во второй половине дня в Москве на Красной площади. В связи с этим десятки улиц будут перекрыты. Сотрудники ГИБДД просят заранее выбирать удобный маршрут или отказаться от поездок в центр на личных транспортных средствах. Столичный метрополитен готов к повышенному пассажиропотоку. Также на время репетиции и проведения парада Победы на некоторых улицах запретят парковку.

Напомним, что парад Победы перенесли на 24 июня. Это было связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране.

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Фото: пресс-служба Центра организации дорожного движения Москвы

Видео: kremlin.ru