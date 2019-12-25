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Спасательная бригада нашла четырех туристов, пропавших на сплаве в Башкирии
Сегодня, 13:57
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Спасательная бригада нашла четырех туристов, пропавших на сплаве в Башкирии

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Группа не прошла регистрацию на сайте МЧС и отправилась на сплав по реке Юрюзань 12 июня.

Спасательная бригада нашла четырех туристов, пропавших на сплаве в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Туристы отправились из населенного пункта Атняш. Они должны были завершить маршрут в Абдуллино 16 июня, но никто из туристов не выходил на связь. Искать группу начали аварийно-спасательная служба Госкомитета Башкирии по ЧС, спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, а также местная полиция и неравнодушные граждане.

В результате, группу обнаружили на берегу реки Юрюзань в 12 км от населенного пункта Атняш. Сотрудники МЧС заверили, что туристы не нуждаются в медицинской помощи.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что мошенники создали новую схему мошенничества при продаже автомобиля.

Теги: башкирия, мчс, туристы, юрюзань
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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