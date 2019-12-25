Группа не прошла регистрацию на сайте МЧС и отправилась на сплав по реке Юрюзань 12 июня.

Спасательная бригада нашла четырех туристов, пропавших на сплаве в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Туристы отправились из населенного пункта Атняш. Они должны были завершить маршрут в Абдуллино 16 июня, но никто из туристов не выходил на связь. Искать группу начали аварийно-спасательная служба Госкомитета Башкирии по ЧС, спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, а также местная полиция и неравнодушные граждане.

В результате, группу обнаружили на берегу реки Юрюзань в 12 км от населенного пункта Атняш. Сотрудники МЧС заверили, что туристы не нуждаются в медицинской помощи.