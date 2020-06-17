План срабатывает, если автолюбитель не обращает внимание на дубликат паспорта.

Мошенники создали новую схему мошенничества при продаже автомобиля. Об этом сообщает "Российская газета".

Злоумышленники арендуют автомобиль и фальшивую доверенность. Затем они выписывают дубликат паспорта транспортного средства. Как только это происходит, машина выставляется на продажу. Первый подобный случай зафиксировали в Подмосковье. Мужчина не смог поставить транспортное средство на учёт в ГИБДД. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что купленная иномарка проходит по уголовному делу.

Сначала машину использовали для работы в элитном такси. После владелец куда-то пропал. В итоге, жертвами мошенников стали сразу 2 россиянина – покупатель и владелец автомобиля.

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Видео: Youtube/RussianPlus