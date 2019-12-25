Бортников сообщил о ликвидации организованного бандподполья на Кавказе

Бортников добавил, что данная операция обеспечивает безопасность проведения крупных соревнований и форумов в стране.

Стало известно о ликвидации организованного бандподполья на Кавказе. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Казани проходила Универсиада 2013 года, в Сочи – Олимпиада 2014 года, в 2018 году прошли футбольные матчи в рамках Чемпионата мира. На всех этих мероприятиях граждане чувствовали себя в безопасности. Как заметил Бортников, всё это за счет совместных усилий. Директор ФСБ подчеркнул, что стражам порядка "ценой больших проблем и потерь" удалось в десятки раз снизить проявления террористической направленности в России.

Руководитель ФСБ озвучил президенту статистику за последние 10 лет. Ещё в 2010 году специалисты зафиксировали 778 подобных преступлений. В 2019 году показатель удалось снизить до 4 инцидентов.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Киеве проходит митинг с требование отставки Зеленского.

Фото: kremlin.ru