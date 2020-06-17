В Киеве проходит митинг с требование отставки Зеленского

Протестующие кричат "Вова, выходи!" и "Зачем пришел, президент!" у здания Администрации президента Украины.

В Киеве проходит митинг с требование отставки президента Украины Владимира Зеленского. В социальный сетях недовольные граждане выкладывают видео с акции протеста.

Участники акции протеста пришли к офису Владимира Зеленского. В руках у них партийные флаги, и флаги Украины. Граждане выкрикиваю лозунги и размахивают плакатами с требованием отставки действующего президента. Они хотят, чтобы в стране прекратились избиения журналистов и общественных активистов. Митингующие требуют защитить конституционные права граждан. Один из организаторов митинга подчеркнул, что акция будет мирной, но участники ждут Зеленского.

Митинг оцепили сотрудники Национальной гвардии. Перекрыты улицы в правительственном квартале в Киеве.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что пользователи Facebook смогут отключать политическую рекламу.

Видео: YouTube / Інформаційне агентство Українські Новини