Сотрудники компании создают специальный информационный центр по голосованию на выборах президента США.

Пользователи Facebook смогут отключать политическую рекламу. Об этом сказано в сообщении корпорации.

Миллионы пользователей одноименной социальной сети получат достоверные сведения о процессе голосования. Также Facebook предоставит возможность зарегистрироваться в качестве избирателя и проголосовать. Специалисты провели опрос и выяснили, что 62% респондентов готовы подробнее ознакомиться с процедурой выборов.

Основная цель проекта направлена на президентские выборы, а именно на избирателей, которыми являются около 4 млн граждан. Все они пользуются Facebook и Instagram. Сотрудники корпорации подчеркивают, что в этом году информация о голосовании особенно важна так как многие штаты внесли корректировки в избирательный процесс. Это связано с пандемией коронавируса.

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Видео: Youtube/FOX 10 Phoenix