Дмитрий Кулеба объяснил, какие условия ждут туристов по выезде и въезде в страну из-за пандемии коронавируса.

В МИД Украины назвали запрет на въезд в некоторые страны временным. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью для местного телеканала "1+1". Чиновник добавил, что никакой угрозы для граждан по безвизовому режиму с ЕС нет.

Более того, даже за линией горизонта, которую мы не видим, но которая есть, таких угроз тоже нет. Я прошу всех успокоиться, все будет нормально Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

напомним, что на данный момент Киев разрешил вылетать из страны в ограниченное число стран. некоторым прибывшим на территорию государства придется 14-дней провести в карантине. Кулеба посоветовал украинцам искать условия для выезда и въезда в конкретную страну на специальном сайте.

МИД Украины пообещала жителям Донбасса "в тысячу раз больше прав".

Видео: YouTube / Сніданок з 1+1