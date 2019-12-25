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МИД Украины пообещала жителям Донбасса "в тысячу раз больше прав"
Сегодня, 10:14
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matveyvn

МИД Украины пообещала жителям Донбасса "в тысячу раз больше прав"

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Кулеба рассказал, что сейчас в Украине проходит "очень европейская и глубинная" реформа по децентрализации.

МИД Украины пообещала жителям неподконтрольных территорий Донбасса "в тысячу раз больше прав", чем они имеют сейчас. Заявление сделал глава ведомства Дмитрий Кулеба в интервью порталу "Укрининформ".

По его словам, даже без особого статуса у жителей Донбасса будет в тысячу раз больше прав, чем они имеют сейчас "под оккупацией РФ".

Кулеба рассказал, что сейчас в Украине проходит "очень европейская и глубинная" реформа по децентрализации страны. В результате, уверен глава МИДа, "власть реально вернётся на места".

Ранее Захарова ответила на заявления главы МИД Украины о паспортах для Донбасса.

Теги: донбасс, мид украины, украина
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

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