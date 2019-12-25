В МИД прокомментировали заявление Кулебы о "филькиной грамоте".

Мария Захарова ответила на заявления главы МИД Украины о паспортах для Донбасса. Официальный представитель российского МИД в собственном аккаунте на Facebook прокомментировала слова Дмитрия Кулебы о российских паспортах граждан ДНР и ЛНР. По словам чиновницы, эти документы являются "историческим свидетельством ответа жителей Донбасса Киеву". На Украине считают, что эти паспорта на самом деле являются "филькиной грамотой".

Захарова напомнила что во времена Ивана Грозного "филькиной грамотой" называли обличительные письма Митрополита Филиппа II о зверствах опричников.

Так что паспорта ДНР/ЛНР не так просты, как кажутся. Они не только дали возможность их обладателям свободно пересекать границу с Россией в период ограничений Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Чиновница считает, что Дмитрий Кулеба "мощно" сравнил ответ жителей Донбасса на многолетние зверства киевского режима на данной территории.

Захарова прокомментировала массовые протесты в США.



