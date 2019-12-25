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Захарова прокомментировала массовые протесты в США
Сегодня, 9:14
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matveyvn

Захарова прокомментировала массовые протесты в США

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Она добавила, что пандемия коронавируса вскрыла ряд проблем западных стран.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала массовые протесты в США.

Она считает, что протесты в Штатах стали настолько массовыми из-за того, что Америка продвигала тезисы о возможности дестабилизации обстановки в других странах.

Они получают ровно то, что они посеяли.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она добавила, что пандемия коронавируса вскрыла ряд проблем западных стран. Например, социокультурные различия и слабое здравоохранение.

Ранее МИД России отреагировал на высылку двух дипломатов из Чехии.

Теги: захарова, массовые беспорядки, мид рф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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