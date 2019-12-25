Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала массовые протесты в США.
Она считает, что протесты в Штатах стали настолько массовыми из-за того, что Америка продвигала тезисы о возможности дестабилизации обстановки в других странах.
Они получают ровно то, что они посеяли.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Она добавила, что пандемия коронавируса вскрыла ряд проблем западных стран. Например, социокультурные различия и слабое здравоохранение.
Ранее МИД России отреагировал на высылку двух дипломатов из Чехии.
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