Затем португалец начал размахивать руками, чтобы оператор отошел от него.

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду облил водой оператора после матча Кубка арабских чемпионов. Об этом сообщает издание Marca.

Игра против "Аль-Шабаба" завершилась со счетом 0:0 в первом туре группового этапа турнира. После игры Роналду стоял на бровке и пил воду, а затем облил ей оператора, который снимал футболиста. Затем португалец начал размахивать руками, чтобы оператор отошел от него. Причины его поступка не уточнили.

Ранее "Аль-Хиляль" объявил о переходе Малкома из "Зенита".

Видео: Telegram / РИА Новости