"Аль-Хиляль" объявил о переходе Малкома из "Зенита"

Сумма трансфера оценивается в 60 млн евро.

Бразильский нападающий "Зенита" Малком перешел в "Аль-Хиляль". Об этом сообщила пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

26-летний игрок заключил контракт до 2027 года. Церемония подписания соглашения прошла в Париже. Форвард будет выступать за "Аль-Хиляль" под 77-м номером. Сумма трансфера оценивается в 60 млн евро.

Малком играл в "Зените" с 2019 года. В составе сине-бело-голубых нападающий стал четырехкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и четыре Суперкубка России. На его счету 109 матчей и 42 гола.

Ранее мы сообщали, что голкипер Денис Адамов переходит из "Сочи" в "Зенит".

Видео: YouTube / AlHilal Saudi Club