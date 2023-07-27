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"Аль-Хиляль" объявил о переходе Малкома из "Зенита"

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Сумма трансфера оценивается в 60 млн евро.

Бразильский нападающий "Зенита" Малком перешел в "Аль-Хиляль". Об этом сообщила пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

26-летний игрок заключил контракт до 2027 года. Церемония подписания соглашения прошла в Париже. Форвард будет выступать за "Аль-Хиляль" под 77-м номером. Сумма трансфера оценивается в 60 млн евро.

Малком играл в "Зените" с 2019 года. В составе сине-бело-голубых нападающий стал четырехкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и четыре Суперкубка России. На его счету 109 матчей и 42 гола.

Ранее мы сообщали, что голкипер Денис Адамов переходит из "Сочи" в "Зенит".

Видео: YouTube / AlHilal Saudi Club

Теги: малком, фк аль-хиляль, фк зенит, футбольные трансферы
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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