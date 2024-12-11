билайн запустил скоростной 4G ещё в 9 малых населенных пунктах Ленинградской области

Быстрый 4G появился благодаря федеральному проекту по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России.

Оператор подключил к скоростному мобильному интернету небольшие населенные пункты в 5 муниципальных районах области. Это поселки Курба, Царицыно Озеро, Утишье и Великое, деревни Новые Низковицы, Лукинская, Журавлево, Дуброво и Кипрушино.

Быстрый 4G билайна в этих населённых пунктах появился в январе 2025 года благодаря федеральному проекту по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России. В проект включены поселки и деревни, где проживает до 500 человек.

Благодаря новым базовым станциям клиенты билайна получили возможность смотреть в смартфоне фильмы с высоким качеством "картинки", общаться с близкими по видеосвязи в мессенджерах, пользоваться банковскими, образовательными и другими онлайн сервисами.

Мобильная связь в этих населенных пунктах развернута с применением новых технологий. Например, высокое качество звука во время звонков достигается благодаря использованию технологии VoLTE ("голос по сети LTE").

За последний год мы провели масштабную работу по усилению связи в Ленинградской области. Скорость мобильного интернета в регионе выросла за счет того, что мы полностью отказались от стандарта связи третьего поколения, расширив частотный диапазон, используемый для 4G. Также пы построили сотни новых базовых станций в Петербурге и ЛО, в том числе в деревнях Малое Верево, Гостилицы, Кузнецово, Касимово, Кисельня; поселках Саперное, Усть-Луга, Белоостров и других. Денис Мещеряков, технический директор Санкт-Петербургского отделения билайна

билайн продолжит подключение малых населенных пунктов к сети 4G. В 2023 и 2024 году в рамках проекта УЦН билайн подключил к мобильной связи 4G около 2000 населенных пунктов в разных регионах России.

Напомним, что для использования скоростного мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и сим-карта, выпущенная после 2016 года. Обменять сим-карту на поддерживающую стандарт 4G можно в любом салоне билайн.

Фото: unsplash (Paul Hanaoka)