Депутат партии Зеленского увидел выгоду в проигрыше на выборах

Давид Арахамия объяснил, в чем выгода для "Слуги народа".

Депутат партии Владимира Зеленского "Слуга народа" увидел выгоду в проигрыше на выборах. Об этом парламентарий Верховной Рады Давид Арахамия сообщил в эфире местного телеканала "Украина 24". Спикер объяснил, что фракции выгоднее будет проиграть выборы в местных советах. В этом случае весь негатив относительно качества дорог, неубранных улиц, неработающих лифтов и других проблем перейдет не на "Слугу народа".

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Напомним, что в конце августа стало известно о том, что "Слуга народа" выдвигает на пост мэра Одессы бывшего КВНщика Олега Филимонова. При этом сам кандидат не собирается побеждать на выборах. Сторонники партии Зеленского хотят получить большинство в городском совете вместе с членами партии действующего мэра Геннадия Труханова "Доверяй делам".

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Видео: YouTube / Україна 24