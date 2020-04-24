В партии Зеленского пригрозили Грузии дипломатическими проблемами

Арахамия назвал заявление Грузии попыткой давления на суверенное государство.

В партии Владимира Зеленского Грузии пригрозили дипломатическими проблемами. Они возникнут в случае отзыва посла, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Представитель партии назвал заявление Грузии попыткой давления на суверенное государство. В случае проблем, у Грузии они будут сильнее, так как она не США, пояснил Арахамия. Являясь грузином по национальности, он понимает, как может восприниматься экс-президент Михаил Саакашвили. При этом глава партии считает риторику Грузии неправильной. Арахамия заключил, что страны найдут общий язык и прекрасно поладят.

Ранее Грузия пригрозила отзывом посла из Киева в случае назначения Саакашвили вице-премьером по реформам. Соответствующее предложение ему накануне сделал президент Украины Владимир Зеленский.

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