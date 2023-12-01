Порошенко заявил, что его не выпустили в Варшаву и Вашингтон

Политик считает, что в его отношении устроили "диверсию".

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что представители местной пограничной службы не позволили ему выехать в Варшаву и Вашингтон, несмотря на имеющиеся у политика документы о служебной командировке. Соответствующей информацией экс-глава государства поделился с подписчиками в собственном Telegram-канале. Данный инцидент он охарактеризовал как "диверсию".

Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто отменил документ, подписанный спикером парламента. Петр Порошенко, экс-президент Украины

Напомним, что в настоящее время Петр Порошенко является депутатом местного парламента от возглавляемой им партии "Европейская солидарность". После объявления нв стране всеобщей мобилизации выезд мужчин призывного возраста из страны был ограничен. Однако законодатели и чиновники могут покинуть Украину только при наличии документов, подтверждающих, что речь идет о рабочей поездке. Известно, что политик должен был провести встречи в Польше и США. В частности, должны были подниматься вопросы блокады польскими дальнобойщиками КПП на украинско-польской границе, продолжения оказания Вашингтоном финансовой помощи.

Уволенная с поста спикер теробороны ВСУ сообщила о проблеме с наемниками.

Фото и видео: Telegram / Петро Порошенко