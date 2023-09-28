Сара Эштон-Чирилло рассказала о нацизме в рядах ВСУ.

Бывший представитель сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом рассказала о проблеме с иностранными наемниками на территории Украины. Блогеры говорили якобы от имени бывшего украинского президента Петра Порошенко. Разговор со спикером опубликован на странице блогеров в социальной сети "ВКонтакте". Трансгендер признался в том, что среди иностранных наемников действительно есть сторонники нацизма.

У нас здесь ужасная проблема с большинством иностранных боевиков, потому что они всего на одну ступень выше, чем наемники. Они приезжают сюда только потому, что больше ничего не умеют, только воевать. Сара Эштон-Чирилло, экс-пресс-секретарь теробороны ВСУ

Сара Эштон-Чирилло полагает, что в том случае, если ситуация с коррупцией на Украине не изменится, то региональный конфликт "растянется на 30 лет". Напомним, что ранее командование сил территориальной обороны ВСУ от 20 сентября публично сообщило об отстранении Сары Эштон-Чирилло от должности спикера своего формирования.

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Фото и видео: YouTube /Правдивый канал