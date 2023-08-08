Майкл Джон Чирилло (Сара Эштон-Чирилло) выступил с обращением к западной аудитории.

Ставший официальным спикером Вооруженных сил Украины для западной аудитории трансгендер Майкл Джон Чирилло (сейчас - Сара Эштон-Чирилло) выступил с заявлением о том, что знает, в чемр азличие между западными людьми и русскими. По мнению американца, речь идет о том, что "русские - не люди".

В чем разница между нами и ними? Кроме того, что мы под этим (украинским) флагом сражаемся за свободу, а они — за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они — нет. спикер в видеообращении

Трансгендер из США станет официальным спикером ВСУ. Он стал рассказывать иностранцам о том, как продвигается региональный конфликт на Украине. При этом многие слушатели сочли его назначение плевком в лицо жителям бывшей советской республики. Они говорят о том, что вооруженное противостояние между Москвой и Киевом превратилось в шоу по современным канонам.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian