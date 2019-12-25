На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского

Андрей Пальчевский оценил проигрыш действующего президента после советов Андрея Богдана.

На Украине назвали "фатальную" ошибку президента Владимира Зеленского. В эфире местного телеканала "НАШ" эксперт, миллионер и телеведущий Андрей Пальчевский заявил о том, что критически важным просчетом политика стала применение той идеологии, которую ранее использовал его оппонент Петр Порошенко.

Мы поняли, что Владимир Зеленский сделал почти фатальную, я подчеркиваю, ошибку, переключившись на пропорошенковскую идеологию под влиянием Андрея Богдана. Андрей Пальчевский, эксперт

Специалист объяснил журналистам, что бывший представитель президентского офиса Богдан, который выступает с сейчас с критикой руководства Зеленского, самостоятельно заставлял главу государства в первые полгода правления "растерять всю поддержку". Пальчевский подчеркнул, что теперь Зеленский проиграл как в языковой, так и религиозной, географической и социальной сферах.

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