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На Украине признали бесполезность санкций против России
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На Украине признали бесполезность санкций против России

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Дарья Володина рассказала, почему ограничения против РФ не работают.

На Украине признали бесполезность санкций против России. Об этом в эфире местного телеканала "НАШ" рассказала представитель пропрезидентской фракции в Верховной Раде. Политик из "Слуги народа" Дарья Володина объяснила журналистам, что экономические ограничения, которые регулярно вводятся в отношении Москвы, по сути своей остаются бесполезными. Они не могут повлиять на ход вооруженных конфликтов.

Они работают в случае, когда две страны между собой имеют дружественные отношения, ведут какие-то торгово-экономические разговоры. И если кого-то не устраивают цены, вводятся санкции. 

 Дарья Володина, депутат Украины

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил прессе, что Киев согласен на любой формат переговоров с Россией по урегулированию сложившейся ситуации на Донбассе.

На Украине рассказали о нежелании НАТО защищать, несмотря на совместные учения.

Фото: nash.live

Теги: дарья володина, санкции, слуга народа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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