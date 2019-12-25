Дарья Володина рассказала, почему ограничения против РФ не работают.

На Украине признали бесполезность санкций против России. Об этом в эфире местного телеканала "НАШ" рассказала представитель пропрезидентской фракции в Верховной Раде. Политик из "Слуги народа" Дарья Володина объяснила журналистам, что экономические ограничения, которые регулярно вводятся в отношении Москвы, по сути своей остаются бесполезными. Они не могут повлиять на ход вооруженных конфликтов.

Они работают в случае, когда две страны между собой имеют дружественные отношения, ведут какие-то торгово-экономические разговоры. И если кого-то не устраивают цены, вводятся санкции. Дарья Володина, депутат Украины

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил прессе, что Киев согласен на любой формат переговоров с Россией по урегулированию сложившейся ситуации на Донбассе.

На Украине рассказали о нежелании НАТО защищать, несмотря на совместные учения.

Фото: nash.live