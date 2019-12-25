На Украине рассказали о нежелании НАТО защищать, несмотря на совместные учения

Дмитрий Корнейчук объяснил, что альянс не будет помогать Киеву, даже если на страну нападут.

На Украине рассказали о нежелании НАТО защищать ее несмотря на совместные учения. Такое мнение в эфире местного телеканала "НАШ" высказал политический эксперт Дмитрий Корнийчук. Он уверен, что Североатлантический военный альянс не будет защищать Киев даже в случае возникновения в регионе вооруженного конфликта. В связи с этим аналитики призвал официальные власти страны разделять собственные общие маневры и вопрос размещения войск союзников.

Президент занимается подменой понятий, пытается имитировать, что НАТО с нами. На самом деле, это рутинная процедура совместных учений. Это не значит, что кто-то Украину собирается принимать в НАТО, или их войска будут защищать. Дмитрий Корнийчук, политолог

Бывший советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит ранее заявил журналистам о том, что Германия вряд ли станет снабдит Украину оружием. Это решение Берлина связано с тем, что ее собственная национальная экономика долгое время остается тесно связанной с РФ. Сейчас Москва поставляет ФРГ сырье, а та взамен отправляет в Москву технику, станки и другую продукцию.

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Фото: nash.live