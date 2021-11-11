На Украине заявили, что Лукашенко может отключить электричество в стране

Дмитрий Корнейчук оценил энергетический кризис в стране.

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук заявил в эфире канала UkrLive, что неправильная энергетическая политика страны привела Киев к необходимости закупать электричество и газ у Белоруссии и России. Специалист объяснил журналистам, что при этом Украина испортила отношения с Александром Лукашенко из-за политических разногласий. В связи с этой ситуацией Киев вел против Минска санкции, а так приостановил полеты в соседнюю республику. По мнению спикера, это сказалось на неподготовленности чиновников к новому отопительному сезону.

Мы пришли к этим веерным отключениям, которые у нас могут быть, если Белоруссия не даст нам электроэнергию. А она может дать, а может и не дать. У нас с Белоруссией сложные отношения. Дмитрий Корнейчук, политолог

По словам эксперта, Украина "докатилась" до того, что сейчас Александр Лукашенко решает, будут ли веерные отключения электричества и газа для украинских потребителей или нет. Положение Киева Корнейчук назвал уязвимым. Он уверен, что властям придется перейти к прямым договорам с российским "Газпромом" по вопросу закупок газа. При этом Москву он считает агрессором.

Политолог: Зеленский будет вынужден согласиться на любые условия России по газу.

Фото и видео: YouTube / NEWSONE