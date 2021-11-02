Политолог: Зеленский будет вынужден согласиться на любые условия России по газу

Политолог высказал мнение, что максимум через месяц Украина будет вынуждена начать переговоры с РФ по прямым закупкам газа.

Политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала UkrLive заявил, что из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и предыдущего главы государства Петра Порошенко, украинские власти будут вынуждены "идти на поклон" в Москву и соглашаться на любые условия "Газпрома".

Они ничего не сделали, чтобы мы от угольной и газовой зависимости хоть какими-то путями от России избавились. Дмитрий Корнейчук, политолог

Также политолог указал на тот факт, что и Зеленский, и Порошенко, ведут бизнес на территории РФ. Такая политика, по мнению специалиста, приведет к слабой позиции Киева.

Политолог высказал мнение, что максимум через месяц Украина будет вынуждена начать переговоры с РФ по прямым закупкам газа, причем "Газпром" может выставлять любую цену.

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Видео: Youtube/112 Украина