Виктор Парликов рассказал о ситуации с итогами исторической задолженности Молдавии по газу.

Молдавское правительство предлагает выплатить российской компании "Газпром" сумму в 8,6 миллиона долларов из 709 миллиона долларов долга, а остальную сумму - оспорить в суде. Соответствующее заявление в ходе брифинга с коллегами из кабинета министров сделал местный министр по энергетике республики Виктор Парликов. Чиновник публично огласил итоги проведенного аудита компании "Молдовагаз".

Аудиторы предложили, чтобы дочерняя компания инициировала серию претензий финансового характера. Это предложение, которое мы направили "Газпрому". Ждем реакции. Есть процедуры. Результаты отчета должны быть одобрены наблюдательным советом "Молдовагаз". Виктор Парликов, министр энергетики Молдавии

Напомним, что ранее руководство "Газпрома" сообщало о том, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки природного газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Виктор Парликов добавил, что историческая задолженность Кишинева за газ касается только правого берега Днестра и не включает Приднестровье. При этом он полагает, что 276 миллионов долларов в качестве долга не подтверждены документально ни в "Молдовагаз", ни "Газпромом", а еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию, так как истек срок давности.

Аудиторы запросили подтверждающие документы у "Молдовагаз" и "Газпрома", но не получили их. Это не значит, что долга не существует, но они основывались на той информации, которая у них была. Виктор Парликов, министр энергетики Молдавии

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Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Ministerul Energiei al Republicii Moldova