Игорь Додон объяснил необходимость сотрудничества с Москвой.

Кишинев не выживет без добрых партнерских отношений с Россией, так как стране нужны энергетические ресурсы и внутренний рынок России. Соответствующее заявление в рамках ответа на вопросы граждан в собственном Telegram-канале сделал лидер оппозиционной в республике от "Партии социалистов" Игорь Додон.

Я всегда выступал за стратегическое партнерство с Российской Федерацией, никогда от этого не отказывался и не отказываюсь. Без хороших партнерских отношений с Россией Молдова не выживет. Нам нужны энергоресурсы и рынок наших партнеров из России. Игорь Додон, экс-президент Молдавии

В качестве примера местный политик привел данные по сбору урожая яблок. Игорь Додон объяснил, что в текущем году республика соберет около 400-500 тысяч тонн этого продукта, которые стране сейчас некуда продавать. В частности, раньше яблоки поступали на рынки СНГ и России. Он добавил, что партии должны быть не пророссийскими или проевропейскими, а промолдавскими. Политик добавил, что при этом следует продолжать вести курс на стратегическое сотрудничество с РФ, Турцией, Венгрией и Китаем.

В Кишиневе возложили цветы в честь освобождения Молдавии от фашизма.

Фото и видео: Telegram / Igor Dodon