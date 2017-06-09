В Кишиневе возложили цветы в честь освобождения Молдавии от фашизма

Игорь Додон рассказал о том, что традиция сохранится в стране.

На Мемориальном комплексе в Кишиневе в честь 79-летия освобождения Молдавии от фашизма состоялось торжественное возложение цветов в память о павших бойцах Великой Отечественной войны. Соответствующей информацией поделились журналисты "РИА Новостей". Ранее местный комитет "Победа" совместно с оппозиционным в стране Блоком коммунистов и социалистов призвали молдавских патриотов и наследников Победы присоединиться к торжественному мероприятию.

Мы всегда праздновали и будем отмечать этот праздник. Есть попытки интерпретации этой даты, но сколько себя помню, всегда у нас на мемориал "Вечность" в Кишиневе и в Шерпенах люди приходили с цветами. лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов Игорь Додон.

Дополнительно политики откроют в республике благоустроенное воинское кладбище, расположенное на Шерпенском плацдарме. А вечером запланировано открытие экспозиции "Сила слабых. Женское лицо великой войны". Выставка размещена в парке "Алунелул" на Буюканах. В республике также организована акция "Поздравь Солдата Победы" с посещением на дому ветеранов ВОВ.

Додон предостерег молдавские власти от выхода из СНГ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости