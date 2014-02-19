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Додон предостерег молдавские власти от выхода из СНГ

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Экс-глава Молдавии обвинил Гросу в том, что он стремится понравиться западным кураторам.

Выход Кишинева  из СНГ станет одной из стратегических ошибок во внешней политике действующего руководства страны. Такое мнение в видеообращении, опубликованном в собственном Telegram-канале сделал  бывший президент Молдавии, исполнительный секретарь оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

Выход Молдовы из СНГ, будь то парламентская платформа или другие соглашения, - одна из стратегических ошибок во внешней политике. Гросу и другим представителям нынешней власти следует думать об интересах наших граждан, а не о том, как понравиться внешним кураторам.

Игорь Додон, экс-президент Молдавии

Напомним, что молдавское правительство с 2022 года заговорило о необходимости денонсации ряда соглашений с Содружеством Независимых Государств. Профильные министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те документы, что стали "неэффективными". Чиновник рассчитывают заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в  альянс. Дополнительно кабинет министров подготовит законопроект о выходе Молдавии из Межпарламентской ассамблеи СНГ.

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Фото и видео: Telegram / Игорь Додон

Теги: игорь гросу, игорь додон, молдавия, снг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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