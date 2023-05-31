Молдавский оппозиционер Шор назвал санкции ЕС наградой

Илан Шор рассказал о том, что ЕС ставит Кишинев в опасную ситуацию.

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор расценил введенные против него санкции Евросоюза, как награду за правильные действия. Соответствующее заявление спикер сделал в интервью с журналистами "РИА Новостей". Эксперт пояснил, что ЕС обосновал запреты и ограничения в отношении ряда оппозиционеров республики тем, что эти лица якобы занимаются дестабилизацией обстановки в регионе. Президент Майя Санду приветствовала решение Брюсселя, заявив, что эти люди "ставят под угрозу развитие Молдавии и работают на Кремль". Илан Шор полагает, что европейская интеграция приведет Кишинев к банкротству, а также разрыву контактов с Москвой и СНГ.

Эти санкции я расцениваю, как награду. Они свидетельствуют о том, что я не нахожусь на поводке у Запада, как президент Майя Санду. В отличие от нее, премьера Дорина Речана и других представителей этого режима, я не служу иностранным спецслужбам. Илан Шор, оппозиционер из Молдавии

В настоящее время молдавский политик находится за пределами республики в связи, как он считает, с политическим преследованием.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости