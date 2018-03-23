В ЗакСе предложили запретить предоставление онлайн-кредитов

Инициатива родилась на фоне участившихся случаев телефонного и кибермошенничества.

Сегодня в рамках заседания спецгруппы при петербургском парламенте депутаты обсудили вопросы защиты граждан от мошенничества. На фоне участившихся случаев телефонного и кибермошенничества парламентарии пришли к заключению о необходимости ужесточения наказания за нарушение Закона о персональных данных, а также запрета на предоставление онлайн-кредитов, – следует из сообщения пресс-службы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день телефонное мошенничество приобрело масштабы катастрофы. Ежесуточно сотни людей в нашем городе попадаются на уловки преступников, которые используют для обмана самые современные технологии и психологические приёмы. Наша общая задача – обозначить конструктивные предложения по защите граждан и выработать конкретные шаги по их реализации в рамках своих полномочий. Александр Ржаненков, председатель комиссии по соцполитике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

По итогам обсуждения мер по защите граждан от мошенничества в парламенте сформулировали список озвученных предложений, каждое из которых станет частью "дорожной карты" для будущей кампании по предупреждению действий мошенников и борьбе с ними.

Ранее в ЗакСе выступили с инициативой предоставления правительственных грантов на разработку социальной рекламы против мошенничества.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга