Власти Петербурга будут выдавать гранты на социальную рекламу против мошенничества

В текущем году более 6 тыс пенсионеров стали жертвами мошенников.

В Законодательном Собрании парламентарии поддержали идею законопроекта о предоставлении грантов на социальную рекламу, направленную на защиту пожилых людей от мошенничества. Поводом стало большое количество случаев обманов по телефону, жертвами которых становились преимущественно пенсионеры. Об этом рассказали в пресс-службе петербургского парламента.

По информации ЗакСа, только в 2024 году более 6 тыс пожилых петербуржцев стали жертвами мошеннических схем. Впрочем, нередко в ловушку попадаются и люди трудоспособного возраста. В связи с этим проект закона предполагает расширение перечня направлений, по которым правительство Петербурга сможет выдавать гранты на производство и размещения социальной рекламы, защищающей интересы граждан от мошенников.

Участники заседания сошлись во мнении: профилактика – один из важных способов защиты жителей от преступных схем. По итогам обсуждения принято решение рекомендовать документ депутатам к принятию в первом чтении. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

Сегодня стало известно, что в следствии возбудили уголовное дело по факту хищения более 8 млн рублей у пожилого петербуржца, который стал жертвой мошенников.

Фото: Pxhere