В Госдуме рассказали о нерабочих днях в 2026 году

По словам депутата, нерабочие дни будут распределены так, чтобы не перегружать рабочие недели.

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал о распределении праздничных и нерабочих дней в 2026 году. Об этом он сообщил в интервью RT.

По словам депутата, нерабочие дни будут распределены так, чтобы не перегружать рабочие недели и при этом оставлять достаточно времени для отдыха. Он уточнил, что январские каникулы займут привычный объем, а майские праздники снова придутся на начало и середину месяца.

Говырин подчеркнул, что переносы рабочих дней будут минимальны и адресны. Депутат заключил, что 2026-й будет удобным для планирования отпусков.

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Фото: Piter.tv