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В Госдуме рассказали о нерабочих днях в 2026 году
Сегодня, 8:44
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В Госдуме рассказали о нерабочих днях в 2026 году

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По словам депутата, нерабочие дни будут распределены так, чтобы не перегружать рабочие недели.

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал о распределении праздничных и нерабочих дней в 2026 году. Об этом он сообщил в интервью RT.

По словам депутата, нерабочие дни будут распределены так, чтобы не перегружать рабочие недели и при этом оставлять достаточно времени для отдыха. Он уточнил, что январские каникулы займут привычный объем, а майские праздники снова придутся на начало и середину месяца.

Говырин подчеркнул, что переносы рабочих дней будут минимальны и адресны. Депутат заключил, что 2026-й будет удобным для планирования отпусков.

Ранее Миронов призвал разобраться с переработками учителей.

Фото: Piter.tv

Теги: 2026 год, алексей говырин, госдума россии, нерабочие дни
Категории: Лента новостей, Новости России,

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