Собянин: ситуация с COVID-19 в столице остается напряженной

Число заболеваний коронавирусом увеличилось в Москве на 14%, а госпитализаций – на 10%.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в российской столице остается напряженной. Об этом он сказал в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По словам Собянина, число заболеваний увеличилось на 14%, а госпитализаций – на 10%. В то же время уровень вакцинации от коронавируса по сравнению с августом ткущего года увеличился в четыре раза.

Очевидно, что продолжается рост [числа заболеваний]. Может быть, не в такой динамике, но рост серьезный. Сергей Собянин, мэр Москвы

Он отметил, в настоящее время объем госпитализаций относительно выявленных заболеваний в столице ниже по сравнению с прошлыми периодами. По словам Собянина, вакцинация от коронавируса показала, что она влияет на тяжесть COVID-19 и количество госпитализаций. Он уточнил, на данный момент в московских медицинских учреждениях заполнено 12,5 тыс. коек

Напомним, на прошлой неделе Собянин объявил о введении режима нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет приостановлена работа организаций сферы торговли и услуг, а также заведений общественного питания.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом не растет только в двух субъектах России.

Видео: Правительство РФ