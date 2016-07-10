Попова: заболеваемость COVID-19 не растет только в двух регионах РФ

По ее словам, в 11 субъектах страны отмечены низкие темпы вакцинации от коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом не растет только в двух субъектах России. Об этом она сказала в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По словам Поповой, в 32 регионах страны заболеваемость коронавирусом растет быстрее, чем в целом по РФ. Кроме того, в 11 субъектах государства нет диагностированных бессимптомных случаев заболевания COVID-19, что говорит о низких темпах вакцинации населения.

Увеличилась доля столичных регионов, и сейчас на Москву, Московскую область и город Санкт-Петербург приходится 35,7 процента всей заболеваемости в Российской Федерации. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она добавила, за последние 14 дней темпы заражения COVID-19 составляют от восьми до 15 процентов по всей территории страны. По словам поповой, в России в сутки делают более 400 ПЦР-тестов на 100 тысяч человек, что является максимумом с начала пандемии.

За последние сутки в РФ выявлено 36 446 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего зараженных выявлено в Москве (6074), Московской области (2930), Санкт-Петербурге (2735) и Самарской области (1278).

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Видео: Правительство РФ