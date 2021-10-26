В Тюменской области приостановят деятельность организаций на период нерабочих дней

Ограничения не коснутся производств непрерывного цикла.

В Тюменской области с 30 октября по 7 ноября приостановят работу некоторых предприятий. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

Данные меры было решено предпринять из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на территории субъекта РФ. Так, приостанавливается работа всех предприятий, организаций и ИП. Отмечается, что ограничения не коснутся производств непрерывного цикла.

Общепит продолжит работу на вынос и доставки еды, будут открыты аптеки и продуктовые магазины. Будут закрыты вузы, школы и среднеспециальные учебные заведения, детские сады переходят на формат дежурных групп. Мы должны сбить волну, краткосрочный локдаун – вынужденная и необходимая мера. Александр Моор, губернатор Тюменской области

Глава региона подчеркнул, для не вакцинированных от COVID-19 граждан старше 65 лет или имеющих хронические заболевания вводится режим самоизоляции. Моор добавил, последние семь дней количество заразившихся коронавирусом превышает 300 человек в сутки.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что предстоящий период нерабочих дней в стране не является локдауном.

Видео: ВК/Александр Моор