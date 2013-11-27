Попова: введение нерабочих дней на территории РФ - это не локдаун

По ее словам, эта мера принята для разрыва цепочек передачи коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что предстоящий период нерабочих дней в стране не является локдауном. Об этом она сказала в эфире Первого канала. Попова подчеркнула, данная мера является принуждением россиян находиться в кругу семьи и больше времени проводить на открытом воздухе.

Эти грядущие девять дней, я не готова согласиться с тем, что это локдаун. Это не локдаун. Людей принуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Вот, собственно, все. Все, что нужно сделать для разрыва цепочек [передачи коронавируса]. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она напомнила, что подобные ковид-выходные были введены между майскими праздниками. По словам Поповой, такая мера позволила не развиться подъему заболеваемости COVID-19 и задержало его на полтора месяца.

Напомним, 20 октября в ходе совещания с членами кабмина президент России Владимир Путин согласился объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Указ был подписан в этот же день. Глава государства подчеркнул, что зарплата работников в период выходных должна быть сохранена. При этом Путин призвал глав регионов при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября.

Ранее Попова призвала ограничить контакты в нерабочие дни.

Видео: Youtube/Первый канал