Попова призвала ограничить контакты в нерабочие дни

Также к гражданам страны обратились с просьбой не совершать поездок во время ковид-выходных.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан России ограничить свои контакты в нерабочие дни и не совершать поездок. Об этом она сказала в эфире Первого канала.

На прошлой неделе президент страны Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавируса. Глава государства подчеркнул, регионы вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.

Мы сегодня всех призываем к тому, чтобы осознанно использовать эти дни, ровно для того, для чего они и предназначены, как нерабочие – для ограничения контактов, для ограничения передачи. Не надо никуда ехать. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, за прошедшие сутки в России выявлено максимальное с начала пандемии число случаев заражения коронавирусом – 37 930. "Антирекордсменами" являются Москва (7778), Санкт-Петербург (3127) и Подмосковье (1689). Всего за пандемию по состоянию на 25 октября выявлено 8 279 573 случаев заболевания COVID-19.

Ранее Путин поручил регионам запретить работу общепита и развлекательные мероприятия ночью.

Фото: kremlin.ru