Путин поручил регионам запретить работу общепита и развлекательные мероприятия ночью

Ограничения поручено ввести с 23:00 до шести часов утра.

Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания в ночное время суток. Это следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить <…> введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до шести часов утра. из перечня поручений президента РФ

Отмечается, что регионы обязаны доложить насчет запрета до 15 ноября.

Кроме того, в поручении Путина имеются рекомендация по введению режима самоизоляции для непривитых россиян старше 60 лет. Гражданам страны, которые привились от COVID-19, президент поручил давать два оплачиваемых выходных.

Также глава государства отметил необходимость кратно увеличить охват тестирования на коронавирус в России.

Ранее мы сообщали, что в шести регионах РФ начинаются нерабочие дни из-за пандемии COVID-19.

Фото: kremlin.ru